İşten işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? Bu yıl İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanların ekonomisindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla geçici yasa olarak uygulanan işçi çıkarma yasağı ile ilgili gelen son dakika haberine göre; kısıtlamanın yeniden uzatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlama sürecinin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor ve konuyla ilgili son kararın detaylarını araştırıyor. Peki, İşten işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Koronavirüs pandemisi sürecinde bilindiği üzere 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Düzenlemenin sona ereceği duyurulan o tarih yaklaşırken alınan yeni kararla beraber kısıtlamanın bir süreliğine daha uzatıldığı bildirildi…