Güncel gelişmeler: Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var? Sigara yasağı olan iller hangileri?

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Güncel gelişmeler: Sokakta yasağı hangi illerde var? Sigara yasağı olan iller hangileri?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il bazlı olarak alınan tedbir kararlarından biri de sokakta yasağı olmuştu. Bu kapsamda ülke genelinde günlük tespit edilen vaka sayıların ciddi yükseliş eğilimi göstermesi nedeniyle yeni kısıtlama kararları alınıyor. Buna göre; il valiliklerinden açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, Sigara yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:31 Son Güncelleme: 10.11.2020 16:32 ABONE OL
Son gelişmeler: Sigara yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var?

Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber il bazlı olarak kısıtlama kararları alınmaya devam ediyor. Bunlardan biri de sokakta yasağı olurken gelen son dakika açıklaması ile bir ilimizde de bu kısıtlamanın uygulamaya konduğu bildirildi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar hangi illerde bu yasağın olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sigara yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var? İşte tüm detaylar…

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? SİGARA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

Koronavirüs salgını sürecinde salgının yayılımını durdurabilme amacıyla uygulanan kısıtlamalardan olan sokakta sigara içme yasağı kararı gelen son dakika açıklaması ile Gaziantep ilimizde de uygulamaya geçen kısıtlamalar arasında yerini aldı. Gelen bu açıklama ile beraber vatandaşlar diğer hangi illerde bu yasağın olduğunu merak ediyor…

Son gelişmeler: Sigara yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var?

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, "İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maskelerini aşağı indirerek sigara içmelerinin de yasaklandığı kaydedildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı belirtildi.

Son gelişmeler: Sigara yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var?

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda yaşlı ve gençler ile sigara tiryakilerini ilgilendiren kararlar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürürken sigara içemeyecek, 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14'ten sonra pazar yerlerine giremedikleri gibi toplu ulaşım araçlarına binişleri kısıtlanacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

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Güncel gelişmeler: Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde var? Sigara yasağı olan iller hangileri?
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