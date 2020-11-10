Suça sürüklenen çocuklar yuvaya teslim edildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ay içinde yaptığı çalışmalarla çeşitli sebeplerden kaynaklı suça sürüklenen veya mağdur olan 16 çocuğun daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için çocuk yuvasına teslim ederken kavşaklarda çalıştırılan ve dilendirilen 38 çocuğun ailesine de toplam 7 bin 106 TL idari para cezası uyguladı.

Batman'da suca sürüklenen çocukların topluma kazandırılması amacıyla Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir ay içerisinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çeşitli sebeplerden kaynaklı suça sürüklenen ve mağdur olan 16 çocuğun daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için çocuk yuvasına teslim etti. Polis, istismara açık bir şekilde sokaklarda, kavşaklarda çalıştırılan, dilendirilen çocukları korumak, çocukların bu şekilde çalıştırılmasına engel olmak amacıyla da 38 çocuğun ailesine toplamda 7 bin 106TL idari para cezası uyguladı.

OKUL ÖNLERİNDE YOĞUN ÖNLEM

Öte yandan 2020 Ekim ayı sonu itibariyle Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne 236 çocuk için yapılan kayıp başvurusunda 235 çocuk bulunarak ailelerine teslim edilirken halen kayıp olan 1 çocuk için ise arama çalışmaları titizlikle sürüyor.

Ayrıca Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla Okul Mobil Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde okul ve çevresinde şüphe arz eden 375 şahıs ve 31 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 1 şahıs 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak' suçundan, 1 şahıs 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan, 1 şahsın da kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı.