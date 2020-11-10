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’de bu hafta maçlar neden yok? Süper Lig’de maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye ’inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta pek çok sürpriz sonuçlara imza atılan karşılaşmalarının ardından önümüzdeki haftanın maçları da merak ediliyordu. Ancak fikstüre bakan futbolseverler bu hafta Süper Lig’de maç oynanmayacağını gördü. Peki, Süper Lig’de maçlar neden yok? Bu hafta maçlar yok mu? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 10.11.2020 15:40 ABONE OL
Süper Lig’de bu hafta maçlar neden yok? Süper Lig’de maçlar ne zaman oynanacak?

Geçtiğimiz hafta Süper Lig büyük bir heyecan ile tamamlanmış ve oldukça sürpriz sonuçlara tanık olmuştu. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybetmeleri haftanın beklenmedik kayıpları olurken, Galatasaray'da galibiyeti son dakika golüyle buldu. Bu haftanın maçları şimdiden merak edilirken, futbolseverler fikstürde bu hafta maçların oynanmayacağını gördü. Peki, Süper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? Süper Lig'de maçlar ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig ve diğer alt liglerdeki maçlar geçtiğimiz hafta devre arasına girilmesi nedeniyle bu hafta maç oynanamayacak. Süper Lig'de karşılaşmalar 21 Kasım'da başlayacak.

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Süper Lig’de bu hafta maçlar neden yok? Süper Lig’de maçlar ne zaman oynanacak?
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