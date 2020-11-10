Geçtiğimiz hafta Süper Lig büyük bir heyecan ile tamamlanmış ve oldukça sürpriz sonuçlara tanık olmuştu. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybetmeleri haftanın beklenmedik kayıpları olurken, Galatasaray'da galibiyeti son dakika golüyle buldu. Bu haftanın maçları şimdiden merak edilirken, futbolseverler fikstürde bu hafta maçların oynanmayacağını gördü. Peki, Süper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? Süper Lig'de maçlar ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig ve diğer alt liglerdeki maçlar geçtiğimiz hafta devre arasına girilmesi nedeniyle bu hafta maç oynanamayacak. Süper Lig'de karşılaşmalar 21 Kasım'da başlayacak.