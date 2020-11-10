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İdaresi (MPİ) ve ortaklığında haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri bünyesinde yer alan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerce merakla beklenen MPİ sonuçları, bugün (10 Kasım 2020 Salı) belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden bilet alan ve şanslı numaraları doğru tahminle 10 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek MPİ 10 Kasım açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor. 10 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:22 Son Güncelleme: 10.11.2020 23:32 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri ve İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek bünyesindeki MP TV üzerinde yapılan canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin merakla beklediği MPİ sonuçları, bugün (10 Kasım 2020 Salı) canlı yayın çekilişiyle belirlendi. Kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve Milli Piyango Online üzerinden edindiği biletle 10 Milyon Türk Lira'sını aşan büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak 10 Kasım açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. ile 10 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve kazanıp kazanmadığınızı sorgulayabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 KASIM 2020 SALI)

(MPİ) ve Sisal Şans tarafından MP TV canlı çekilişi düzenlenen MPİ 10 Kasım Süper Loto sonuçları ile detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Kasım Süper Loto sonuçları: 48 - 10 - 35 - 60 - 20 - 14

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
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