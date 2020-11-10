Tır şoförü, emniyet kemeri ile intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Uzuntarla mevkiinde D-100 karayolu üzerindeki bir lokantanın otoparkında park halindeki tırın sürücüsü, kendisini emniyet kemeriyle asarak intihar etti.

Tırın kapısının açık olduğunu ve sürücüsü Farih Karahan'ın (36) kapıdan sarktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde tırın açık kapısından sarkan Fatih Karhan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Jandarma ekipleri tırın içerisinde ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra Karahan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Karahan'ın neden intihar ettiği henüz bilinmezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.