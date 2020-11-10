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'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

'da etkili olan cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Son dakika uyarısına göre, Karadeniz Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinde ve , öğle saatlerinden sonra ise Trabzon ve çevreleri ile ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağış bekleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 19:32 ABONE OL
Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü. Beşirli Mahallesi'nde, Devlet Sahil Yolu'nda göletler oluştu, araçlar güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi, dubalarla yol güzergahlarında önlem aldı.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Bu arada Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinde Samsun ve Ordu, öğle saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

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Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
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