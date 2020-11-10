Trafiğe çıkması yasak forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada

ANNE SARIBOĞA, "ADALET YERİNİ BULSUN"

Anne Mücahide Sarıboğa, "Ben kızımı bakkala gönderdim, o anda zilim çaldı, kızım kaza geçirmiş diye. O anda aşağıya indiğim zaman, kızım yerdeydi ve araç da şurada duruyordu. O aracın zaten sokağa çıkma yasağı var ve kullanan kişinin de ehliyeti yokmuş. Onu da sonradan öğrendim. Kızım, eşimin de dediği gibi, o an saniye ile kurtuluyor. Hem aracın önündeki demirlerin çok uzun olması hem de çok hızlı gelmesi. Çok hızlı gelmesi ile kaza gerçekleşiyor. Aracın ayağının üzerine çarpmasıyla, başını aracın demirine vurup yere düşüyor. Ne gerekiyorsa olmasını istiyorumö diyen Sarıboğa, "Kızımda da suç varsa ortaya çıkar zaten. Karşı tarafın suçu varsa ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Biz çok üzüldük. Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin" dedi.