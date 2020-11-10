Tunceli’de 10 Kasım anması

Tunceli Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. Yıldönümü nedeniyle Valilik önünde anma programı gerçekleştirildi.
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Garnizon Komutanı 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, askeri ve mülki erkanın katıldığı anma, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu anma programı, Anafatma Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı Atatürk sergisinin gezilmesiyle sona erdi.