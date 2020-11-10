Türkiye geleceğe nefes oldu! Bu yıl hedef 83 milyon fidan





"Ağaç, orman, insan. Belki de bizim çalışma alanımızı en iyi özetleyen 3 kelime" diyen Türkyılmaz, "Her şey bir fidanı veya bir tohumu toprakla buluşturmakla başlıyor. Belki de yüz yıllarca sürecek bir serüven böylece başlamış oluyor. İşte biz bu olağanüstü serüvende mesleğimizi icra ediyoruz.





Milletimiz de hiç şüphesiz bu serüvende kendisine yer bulmuştur. Özellikle ağaç bayramları toplumumuzda özümsenmiş ve bir şenlik halinde kutlanmaya başlamıştır" diye konuştu.