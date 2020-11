Türkiye geleceğe nefes oldu! Bu yıl hedef 83 milyon fidan

Yine develerin katledilmesi ile gündeme gelen Avustralya yangınında 10 milyon hektardan fazla alan, milyonlarca canlı, yüzbinlerce insan orman yangınlarından zarar gördü. Bu yıl sadece ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınları hala devam etmekte olup, milyonlarca hektar orman zarar görmüştür, can kayıpları yaşanmıştır.



TÜRKİYE 12 DAKİKADA MÜDAHALE EDİYOR



* Dünyada bir yangın bile milyon hektarlara ulaşırken ülkemizde 2020 yılında şu ana kadar meydana gelmiş 3 bin civarında yangında 10 hektarın üzerinde bir alan zarar görmüştür. Bu; ağaca, ormana, içindeki her bir canlıya ve doğaya verdiğimiz önemin ve kıymetin tezahürüdür.

* Orman Genel Müdürlüğümüzün, etkin, güçlü, tecrübeli ve her türlü teknolojik ekipmana sahip ekipleri sayesinde en az zararla orman yangınları söndürülmektedir. Bazı dünya ülkelerinde kimi yangınlara müdahale bile edilmezken, bizde Orman Genel Müdürlüğü yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya kadar indirmiştir. Bu, etkin hava ve kara ekiplerinin üstün fedakarlık isteyen mücadelesi ile başarılmaktadır.



YANAN ORMAN YERİNE BAŞKA ŞEY YAPILAMAZ



* Tabi ki her şey yangınların söndürülmesi ile bitmiyor. Asıl serüven yangının söndürülmesi, zarar görmüş ağaçların alandan çıkartılması, toprağın fidan dikimine hazır hale getirilmesi ve ilk fidan dikim mevsiminde ağaçlandırma çalışmaları ile sahanın yeniden ormanlaştırılmasına devam ediyor.

* Anayasamızın 169. maddesi de "yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir" diyor. Orman yangınında zarar görüp de sonrasında ağaçlandırma dışında bir faaliyete konu olmuş bir karış yer yoktur, olamaz da.



SAVAŞTA BİLE AĞAÇLANDIRMAYI BIRAKMAMIŞLAR



* Biz Orman Mühendisleri Odası olarak, bu milletin ağaca verdiği önemi anlamak, anlatmak ve taçlandırmak adına tarihi bir yolculuğa çıktık ve 11 Kasım'la eş zamanlı yayınlamak üzere "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Ağaç Bayramları" kitabını hazırladık.

* Geçmişten günümüze, savaş zamanlarında bile ağaç bayramı yapan, elindeki fidanı toprakla buluşturan bir milletin destansı hikayesi bu kitapta yer alıyor.