Türkiye geleceğe nefes oldu! Bu yıl hedef 83 milyon fidan

Türkiye'nin ağaçlandırma seferberliğine ilişkin plan ve projelerini SABAH'a değerlendiren Hasan Türkyılmaz, başkanlığını yaptığı Orman Mühendisleri Odasının TMMOB'a bağlı 24 meslek odasından biri olduğunu belirterek, "Yerli ve milli bir anlayışla, 18 bini aşkın meslek mensubumuzu temsil ediyoruz, ülkemiz ve dünya ormancılığına hizmet ediyoruz" dedi.
"Ağaç, orman, insan. Belki de bizim çalışma alanımızı en iyi özetleyen 3 kelime" diyen Türkyılmaz, "Her şey bir fidanı veya bir tohumu toprakla buluşturmakla başlıyor. Belki de yüz yıllarca sürecek bir serüven böylece başlamış oluyor. İşte biz bu olağanüstü serüvende mesleğimizi icra ediyoruz.
Milletimiz de hiç şüphesiz bu serüvende kendisine yer bulmuştur. Özellikle ağaç bayramları toplumumuzda özümsenmiş ve bir şenlik halinde kutlanmaya başlamıştır" diye konuştu.
ERDOĞAN'IN DÜNYAYA HEDİYESİ
Dünya genelinde ve ülkemizde 21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olarak kutlandığını belirten Türkyılmaz, geçen yıl ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Bayramı" olarak ilan edildiğini anımsattı.
Türkyılmaz, Türkiye'nin ağaçlandırma ve orman çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:
* Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün ülkemiz genelinde başlattığı kampanya ile 81 ilimizde, 2023 ayrı noktada, 3 saat içerisinde 11 milyon fidanın toprakla buluşması hedeflenmişti. Toprağa hayat, geleceğe nefes için ülkemizin dört bir tarafında kitlesel bir eyleme dönüşen fidan dikim merasimleri sonucu yaklaşık 14 milyon fidan dikilerek bu hedef aşıldı.
TÜRKİ'YE GUİNNESS'E GİRDİ
* Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru 232 bin 647 fidan adedi ile Endonezya'ya aitti. Bu rekor Çorum'da dikilen 303 bin 150 fidan ile kırıldı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardık.
* Bu yıl da yine milyonlarca fidan toprakla buluşacak, geleceğe nefes olacak.
Yine Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilimizde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Tabi ki bu yıl hedefler daha da büyüdü. Bu yıl hedef ülkemizin her bir vatandaşı adına 1 fidanın toprakla buluşması, yani 83 milyon fidan.
FİDANLAR ÜCRETSİZ VERİLİYOR
* Pandemi sebebiyle fidan dikimi sadece belirlenen alanlarda olmayacak. Dileyen vatandaşlarımız, orman fidanlıklarından ücretsiz elde edebilecekleri fidanlarla, evlerinin, sitelerinin bahçesine de fidan dikerek bu etkinlikte yer alabilecekler. Vatandaşlarımız "gelecegenefes" sitesinde detaylı bilgiye ulaşabilir.
* Peki, neden fidan dikiyoruz, neden ağaçlandırmaya bu kadar önem veriyoruz? Bunun birçok sebebinin olmasının yanında başlıca sebeplerinden biri orman yangınları. Zira ormanlar içinde barındırdığı canlılar ile birlikte bu felaket karşısında çok zarar görüyor. İşte meslek mensuplarımız hem orman yangınları ile mücadelede hem de yangın sonrası zarar görmüş alanların tekrar ormanlaştırılmasında yoğun emek harcıyor, hayatlarını buna adıyorlar.
* Orman yangınları sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanan bir felaket.
Geçen yıl Sibirya'da milyonlarca hektar alan orman yangınlarına maruz kaldı.
Yine develerin katledilmesi ile gündeme gelen Avustralya yangınında 10 milyon hektardan fazla alan, milyonlarca canlı, yüzbinlerce insan orman yangınlarından zarar gördü. Bu yıl sadece ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen orman yangınları hala devam etmekte olup, milyonlarca hektar orman zarar görmüştür, can kayıpları yaşanmıştır.
TÜRKİYE 12 DAKİKADA MÜDAHALE EDİYOR
* Dünyada bir yangın bile milyon hektarlara ulaşırken ülkemizde 2020 yılında şu ana kadar meydana gelmiş 3 bin civarında yangında 10 hektarın üzerinde bir alan zarar görmüştür. Bu; ağaca, ormana, içindeki her bir canlıya ve doğaya verdiğimiz önemin ve kıymetin tezahürüdür.
* Orman Genel Müdürlüğümüzün, etkin, güçlü, tecrübeli ve her türlü teknolojik ekipmana sahip ekipleri sayesinde en az zararla orman yangınları söndürülmektedir. Bazı dünya ülkelerinde kimi yangınlara müdahale bile edilmezken, bizde Orman Genel Müdürlüğü yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya kadar indirmiştir. Bu, etkin hava ve kara ekiplerinin üstün fedakarlık isteyen mücadelesi ile başarılmaktadır.
YANAN ORMAN YERİNE BAŞKA ŞEY YAPILAMAZ
* Tabi ki her şey yangınların söndürülmesi ile bitmiyor. Asıl serüven yangının söndürülmesi, zarar görmüş ağaçların alandan çıkartılması, toprağın fidan dikimine hazır hale getirilmesi ve ilk fidan dikim mevsiminde ağaçlandırma çalışmaları ile sahanın yeniden ormanlaştırılmasına devam ediyor.
* Anayasamızın 169. maddesi de "yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir" diyor. Orman yangınında zarar görüp de sonrasında ağaçlandırma dışında bir faaliyete konu olmuş bir karış yer yoktur, olamaz da.
SAVAŞTA BİLE AĞAÇLANDIRMAYI BIRAKMAMIŞLAR
* Biz Orman Mühendisleri Odası olarak, bu milletin ağaca verdiği önemi anlamak, anlatmak ve taçlandırmak adına tarihi bir yolculuğa çıktık ve 11 Kasım'la eş zamanlı yayınlamak üzere "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Ağaç Bayramları" kitabını hazırladık.
* Geçmişten günümüze, savaş zamanlarında bile ağaç bayramı yapan, elindeki fidanı toprakla buluşturan bir milletin destansı hikayesi bu kitapta yer alıyor.