Türkiye’de bir ilk: Mardin’de Millet Kampüsü hizmete açıldı

Millet Kampüsü, Mardinlilere kütüphane, sportif ve yeşil yaşam alanları ile hizmet verecek. Kampüs İçerisinde futbol ve basketbol gibi sportif aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturuldu.

Kapalı yüzme havuzu ve spor alanlarının da bulunduğu kampüste stadyum da bulunuyor. Adeta yeşil alana bürünen kampüste aileleri ile birlikte gelmek isteyen vatandaşlar da, kamelyalarda oturup çaylarını içip sohbetlerini yapabilecek.

Ağaçlandırma çalışmalarının da yapıldığı 'Millet Kampüsü' Mardinlilerin ziyaretini bekliyor.

Pandemi nedeniyle bir yıla aşkın süredir öğrencilerinden uzakta kaldıklarını ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu süreci fırsata çevirip kampüste yeni çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Rektör Özcoşar, Tabi hemen hemen her şeyine dokunduğumuz yeni bir kampüs alanımız var. Eskiye göre çok daha yeşil, çok daha güzel. Öğrencilerimizin değişik alanlarda aktivitelerini devam ettirebilecekleri ve bunun üzerine kampüsteki zamanlarını çok daha fazla sürede vakit geçirebilecekleri bir kampüs oluşturduk." dedi.

"KAMPÜSÜMÜZÜ, 'MİLLET KAMPÜSÜ' YAPTIK"

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Rektör Özcoşar, Eğitimin ve Öğrencilerin okulda olmadığı dönemler için kampüs alanını ücretsiz bir şekilde vatandaşların hizmetine açıklarını söyledi.

Özcoşar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kampüsümüzü, Millet Kampüsü yaptık. Öğrencilerimizin olmadığı bir dönemde Kampüsümüzde halkımızın her alanda faydalanabilecekleri imkanları Mardinlilerin hizmetine sunduk. Biliyorsunuz, üniversitemizin hem kapalı spor salonları, Kapalı havuzları, açık stadyumu ve spor tesisleri oldukça aktif bir şekilde kullanılabilecek bir hale getirdik son dönemlerde. Bunların tamamını Mardinlilerin ücretsiz bir şekilde hizmetine açtık. Bir anlamda özellikle yaz sıcaklarında akşama doğru vakitlerde oldukça yoğun bir şekilde teveccühün olduğu alanlara dönüştü burası. Yürüyüş yapabilecekleri Ailece gelip oturup çay içebilecekleri mekanlar oluşturduk. Oldukça yoğun bir teveccüh var, bazı zamanlarda şehrin en kalabalık yerlerine nispet eden bir kalabalık oluşuyordu kampüste. Kampüsümüz de ilk defa böyle bir kalabalık gördü."