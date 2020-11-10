Tuzla Formula 1 için hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılacak Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'i için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilenen pistlerin ardından Tuzla Belediyesi yarışın sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sorumluluk alanında 1 aydır devam eden çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 milyon 150 bin metrekare alan içerisinde ot biçme, çalı ve diken temizliği işlemleri tamamlandı.

Yaklaşık 500 bin metrekare alan da ise budama işlemlerini tamamladı. Biçilen otlar, çalılar ve budanan ağaçlar Tuzla Belediye ekipleri tarafından araçlara yüklenerek temizlendi. VIP localarda bulunan koltuklar, üst geçitler ve bilet satış yerleri de ozon yıkama yönetimle dezenfekte edilerek temizlendi.

Tüm alan içerisinde toplam 287 adet 770 litre çöp konteynerı ve 42 adet 2'li sıfır atık seti yerleştirildi. Yerleştirilen konteyner ve setler yarış öncesi ve sonrasında görevliler tarafından toplandı. Yarış süresi boyunca 3 adet çöp kamyonu, süpürme aracı, tanker ve ambalaj atığı aracı ile birlikte 15 personel görevli olarak çalışmalarını sürdürecekler.

Formula bir organizasyonunda görevli olanlar Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda bulunan bungalov evlerde misafir edildi. Çalışanların kamp alanından Formula 1 pistine ulaşımı da Tuzla Belediyesi tarafından sağlandı.

"ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERDİK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çalışmaları yerinde inceleyerek, "9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 ile buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Özellikle emeği geçen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve İntercity yöneticileri dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Formula 1 organizasyonunu dünyada yaklaşık 2 milyondan fazla izleyici bulunan gerçekten çok ilgi duyulan yarışlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yarışların Tuzla'da yapılıyor olması Türkiye'de İstanbul'da yapılıyor olması bizim için çok büyük onur ve gurur kaynağı. Biz de 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan yarışlardan önce tedbirler almaya çalıştık. Elimizden geldiğince hem ilçemizin, İstanbul'umuzun hem de ülkemizin tanıtımında çok önemli olan bir yarışın sorunsuz geçmesi için tüm gayreti gösterdik" dedi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yazıcı, "Özellikle ilk yarışı hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakandı. Yarışlar yetişsin diye devletin tüm kurumlarını hatta özel idare ve Büyükşehir'i devreye sokarak yarışların yapılması için, çevre düzenlemeleri, yolların tamamlanması, çünkü söz verilmişti. Daha sonra diğer yarışlarda dahil, devletin ciddi bir tecrübesi oluştu. Türkiye Cumhuriyeti bu konuya hazırdı. Böylesi büyük bir organizasyon uzun yıllar yapılmıştı. 9 yıl aradan sonra tekrar yapıyoruz. Tecrübeliyiz. Ama ülkemiz ve milletimiz için çok kıymetli. Ülkenin tanıtımı için çok kıymetli. Tekrar söylüyorum himayesinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.