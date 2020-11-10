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nedir? nerelerde yaşar?

Ülkemizde ve dünyada son zamanların en çok araştırılan hayvanı arasında yer alan , sansargiller ailesinden bir gelincik türüdür. Gelen son bilgiye göre ise, Danimarka’da vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış corona virüsün insanlara bulaşmaya başlaması paniğe sebep oldu. Daha önce konuya yönelik vizonların salgından etkilenmiş olabileceği ve risk almamak için tüm vizonları itlaf edileceği açıklanmıştı. Koyu renkli etobur memeliler arasında yer alan , ne demektir? nerelerde yaşar?

Giriş Tarihi: 11.11.2020 01:22 ABONE OL
Vizon nedir? Vizon hayvanı nerelerde yaşar?

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi konumunda yer alan Danimarka'da vizon alarmı ülkeyi harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış corona virüsün insanlara bulaşmaya başlaması paniğe neden oldu. Vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken vizon hayvanı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki Vizon nedir ve nerelerde yaşar?

VİZON NEDİR? VİZON HAYVANI NERELERDE YAŞAR?

Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türü. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

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Vizon nedir? Vizon hayvanı nerelerde yaşar?
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