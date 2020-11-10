Vizon nedir? Vizon hayvanı nerelerde yaşar?

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi konumunda yer alan Danimarka'da vizon alarmı ülkeyi harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış corona virüsün insanlara bulaşmaya başlaması paniğe neden oldu. Vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken vizon hayvanı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki Vizon nedir ve nerelerde yaşar?

VİZON NEDİR? VİZON HAYVANI NERELERDE YAŞAR?

Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türü. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.