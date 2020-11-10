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Yaşlı kadın, gözü dönmüş adamın elinden 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu

'te 70 yaşındaki Hafize Kaya'nın evine giren hırsız, yaşlı kadına kabusu yaşattı. Uyuduğu sırada ssler üzerine uyanan kadın, hırsızla göz göze geldi. Şüpheli, Hafize Kaya'yı feci şekilde darp ederken Kaya, cani adamın elinden ölü taklidi yaparak kurtuldu. Kanlar içinde kalan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olaydan son dakika detayları.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:11 Son Güncelleme: 10.11.2020 16:33 ABONE OL
Yaşlı kadın, gözü dönmüş adamın elinden 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu

Olay, 'e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Kaya, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Kaya, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi.

Yaşlı kadın, gözü dönmüş adamın elinden 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu

Saldırgan Hafize Kaya'nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Kaya'nın kolundaki 2 bileziği alıp, kaçtı. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Kaya, ailesini arayarak yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yaşlı kadın, gözü dönmüş adamın elinden 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu

Hafize Kaya sağlık ekipleri tarafından Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yeri inceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Çalışma sonunda R.Y. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Çaldığı bilezikler ele geçirildi.

Yaşlı kadın, gözü dönmüş adamın elinden 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu

"DÜŞÜRDÜĞÜ SOPAYI ALIP ONA VURDUM, YÜZÜNÜ YIRTTIM"

Yaşadıklarını anlatan Hafize Kaya, "İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca, boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de aldığım sopayla ona vurdum. Yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da öldüm sandı, kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp gitti" dedi.

Karabük'te yaşlı kadın hırsızın elinden ölü numarası yaparak kurtuldu | Video

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Yaşlı kadın, gözü dönmüş adamın elinden 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu
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