Yaşlı kadın, gözü dönmüş adamın elinden 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu

"DÜŞÜRDÜĞÜ SOPAYI ALIP ONA VURDUM, YÜZÜNÜ YIRTTIM"

Yaşadıklarını anlatan Hafize Kaya, "İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca, boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de aldığım sopayla ona vurdum. Yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da öldüm sandı, kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp gitti" dedi.

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