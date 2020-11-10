Yenişehir’de gıda denetimi

Başta gıda ürünleri olmak üzere vatandaşların birçok alanda sağlıklı ve güvenli bir alışveriş yapması amacıyla denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerin artırıldığını söyledi.

Yenişehir Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde başlatılan denetimlerde, İşyeri açma ruhsatı, işyeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanım tarihleri kontrol edildi.

Yapılan denetimler ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikçi, Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ilçede vatandaşların sağlığını ön planda tutmak amacıyla denetimlerin yapıldığını belirterek, ''Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için Gıda denetim ekiplerimiz tüm ilçede denetimlerini gece gündüz sürdürmektedirler. Ekiplerimiz tarafından pandemi süresince, toplam 1.038 denetim yapılmıştır. Bu denetimlerde iş yeri açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizliğinden, ambalajlı ürünlerin son kullanım tarihleri gibi birçok başlıkta denetimler yapılarak, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen konularında ise uyarılarda bulunulmaktadır." dedi.