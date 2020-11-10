Yılın haber ödülü: SABAH’a verildi

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2019 yılı Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. 54 eserin katıldığı yarışmada jürinin değerlendirmesi sonunda; 13 dalda, 16 esere ödül verildi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin başkanlığındaki jürinin yaptığı açıklamaya göre; Yılın Haber Ödülü Sabah Gazetesi Alanya Muhabiri Mehmet Al'a, 7 Kasım 2019 tarihinde SABAH gazetesinde 'Korkunç tahliye' başlığı ile yayınlanan habere verildi.

Cemiyetin, Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü'nü ise Kurucu Başkanı Hayrettin Barbaros'a vereceği açıklandı. AGC Yönetim Kurulu, yarışmaya katılanlara teşekkür ederken, ödül alan üyelerini kutladı. Ödül törenin ise pandemi nedeniyle ilerleyen günlerde belirleneceği belirtildi.

Sabah Gazetesi Antalya Muhabiri Mehmet Al