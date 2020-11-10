Yolda yürüyen küçük kızın yüzüne tükürdükten sonra yaptığı şeye inanamayacaksınız

Diyarbakır'da maskesiz genç öğrencinin yüzüne tükürdü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... O anlar kamerada | Video

İÇERİDE 'HAYIRDIR NE OLDU, NE İZLİYORSUNUZ' DEMİŞ

Market işletmecisi Mehmet Katran, ilk görüntüleri izledikten sonra olayı tam anlamıyla çözemediğini söyledi. Devamında olan biteni net olarak ayıklayabilmek için diğer görüntüyü de izlediğini belirten Katran, "O da meğerse yan taraftan dönüş yaptı. Bana, 'hayırdır, ne oldu, ne izliyorsunuz' dedi. Ben de, yolda geçen genç kızın, küçük kızın yüzüne tükürdüğünü söyledim. Haklarını ödeyemeyeceğimiz, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın emeklerine bu tür hareketler resmen yazık ediliyor" dedi.