Zonguldak’ta hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, il genelinde tekel bayii ve market gibi işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçti. Emniyetin çalışmaları doğrultusunda 8 Kasım'da Kozlu ilçesindeki bir iş yerini soymaya çalışan S.D, M.D, İ.D ve A.D adlı şüpheliler suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, toplam 224 paket sigara, 300 TL bozuk para, demir kesme makası, kar maskesi ve 3 çift inşaat eldiveni ele geçirilmiş ve aynı şahısların geçmiş tarihlerde il merkezinde 4 ayrı iş yerinden daha hırsızlık yaptıkları tespit edilerek faili meçhul olan hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Şüpheliler arasında bulunan M.D isimli şahsın da geçmiş tarihte Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana gelen faali meçhul kap-kaç olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

4 şüpheli şahıs, haklarında tanzim edilen 5 ayrı iş yerinden hırsızlık ve Kap-Kaç olaylarından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.