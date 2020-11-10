Zonguldak'ta tekel bayi ve marketlerden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki tekel bayi ve marketlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.D, M.D, İ.D, A.D'yi bir iş yerinde hırsızlık yaptıkları sırada yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 224 paket sigara, 300 lira bozuk para, demir kesme makası, kar maskesi ve 3 çift inşaat eldiveni ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin daha önce de il merkezinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı, şüpheli M.D'nin kapkaç olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

İş yerlerinden hırsızlık ve kapkaç olayından gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.