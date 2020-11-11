İstanbullular bugün çok önemli bir ana tanık oldu...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1'in iki efsane pilotu iki kıta arasında geçiş yaptı ve dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Tam köprünün orta kısmında pilotlar pit stop yaparak bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

EFSANE SES 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YANKILANDI

Bugün milyonlarca kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bu anı canlı izledi. İki kıtayı birbirine bağlayan köprüde Formula 1 araçlarının efsane sesi yankılandı.

Formula araçlarının geçişi nedeniyle vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirilmişti.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 rüzgarı | Video

Formula yarışları 14 Kasım tarihinde başlayacak ve seyircili olarak planlanan program, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek