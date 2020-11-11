16 bin gönüllü Melek

Antalya'da yaşayan İnayet Öztürk Yücetaş (37), kimsesiz çocuklar ve zor durumdaki kadınlara yardımcı olmak için sosyal medyada "Kadının Sesi" grubu kurdu. Yücetaş, Manavgat temsilcisi Ayla Güleryüz'le Altınkaya, Beydiğin, Kırkavak ve Burhamam olmak üzere 4 ilköğretim okulundaki öğrencilerin tek tek ihtiyaçlarını belirledi. Bugüne kadar onlarca kimsesiz çocuğa yardım eli uzatan Yücetaş, ilçe ilçe dolaşarak yaşlı ve bakıma muhtaç insanları da yalnız bırakmıyor. Sosyal paylaşım sitesinde 16 bin gönüllüsü ile Antalya ve ilçelerinde birçok evin kapısını çalan Yücetaş'a 14 kişilik yardım ekibi de destek oluyor.Gönüllü melekler sadece çocukları değil kadınları da unutmuyor. Yücetaş, Antalya cezaevinde tutuklu bulunan 70 kadını da ziyaret edip, çeşitli konularda eğitim almasını sağladıklarını belirterek, "Antalya'da 20'ye yakın proje yaptık. Eşimin işinden dolayı daha önce bu işleri Eskişehir, Van ve Ordu'da gerçekleştirmiştim" dedi.