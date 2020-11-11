2 araçta 23 kilo esrar ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kentte pazarlanmak üzere uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Kentin girişi ve çıkışlarında önlem alan narkotik polisi, şüpheli 2 aracı durdu.

Otomobiller de yapılan aramada 23 kilo 100 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili olarak Serhat A, Selahattin K, Kadir D, Uğur A. ve S.S'yi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen zanlılardan Kadar D, Uğur A. ve S.S. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.