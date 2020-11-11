20 yıl önce başına aldığı darbe kâbusu oldu! Teşhis edilemeyen hastalık…

Batman Petrolkent'te yaşayan Cemal Turan, 2001 yılında başına aldığı darbe ile sol kulağının arka tarafında ufak çapta şişkinlik oluştu. İlk başlarda şişkinliği önemsemeyen Turan, giderek ağrılı bir dönem yaşamasının ardından hastaneye gitti. Hastanede şişkinliğin temizlenmesiyle kendisine doktorların bir şeyinin olmadığını belirtmesi üzerine hastalığını önemsemeyen Turan için ağrılı dönem bir süre sonra tekrar başladı. Kafasında çıkan şişkinlikler vücudunun farklı bölgelerine de yayılmasıyla Turan, farklı kentlerde birçok doktora gitmesine rağmen hastalığına bir türlü teşhis konulamadı. Şimdiye kadar dört beyin anjiyosu olan talihsiz adam, hastalığı nedeniyle ne hareket edebiliyor ne de güneşe çıkabiliyor.

Artık ağrısız bir hayat sürmek istediğini belirten Turan, "2001 yılında başıma aldığım darbe sonucunda sol kulağımın arka tarafında küçük bir şişlik oluştu. Ancak bir müddet sonra ağrılarım başladı ve şişlik geniş bir alanına yayılmaya başladı. Birçok ile tedavi için gittim ama teşhis konulamadı. Kafamı eğemiyor ve güneşe çıkamıyorum. Güneşe çıktığımda hızla yayılıyor. Aynı zamanda kış aylarında da sıkıntılar oluşmaya başladı. Normal havalarda, soğuk havada etkilenmezken son zamanlarda artık soğuk havalarında çok ciddi bir sıkıntı yaptığını fark ettim. Hareket ettiğimde ağrılarım başlıyor. Şuana kadar hiçbir destek almadım. Toplamda 4 tane beyin anjiyosu oldum. Artık ağrısız sızısız yaşamak istiyorum. Tüm imkânlarımı tedavi süreci için kullandım ama artık imkânım kalmadı" diyerek yetkililerden yardım istedi.