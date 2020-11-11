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25 yıl hapisle aranıyordu: Operasyonla yakalandı

İşlemiş olduğu kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan ve3 farklı suçtan da hakkında yakalama kararı bulunan K.T, Derince ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 11.11.2020 14:07 ABONE OL
25 yıl hapisle aranıyordu: Operasyonla yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde; hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İşlediği 'kasten öldürme' suçundan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilen K.T hakkında mahkeme tarafından verilen 25 yıl ağır hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, her yerde aranırken, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım ve mermi bulundurma ile taşıma suçlarından da hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Aranan hükümlünün Derince ilçesinde olduğunu tespit edilmesi üzerine, yapılan operasyon ile K.T. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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25 yıl hapisle aranıyordu: Operasyonla yakalandı
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