40 kilo ile balkonunda başladı şimdi siparişlere yetişemiyor! Yıllık tam 50 ton cennet elması





Cennet elması kurutmaya evde denemeyle başladığını belirten girişimci Melek Yılmaz, "3 yıldır da bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Günden güne de işlerimizi büyütmeye başladık. Geçim kaynağımız oldu, diyebilirim. Balkonlarda kurutanlar oluyordu. Ama kimse bu şekilde sera olarak denemedi. Herkes kendi yiyeceği kadar yapıyordu. Risk aldık, olacak mı diye denedik. Başarılı oldu. Çok da iyi oldu. Bu sayede iş sahibi olan arkadaşlarımız oldu: Onlar da bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladılar" dedi.