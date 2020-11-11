43 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Abdül Halim Bezircilioğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Vefat haberinden sonra İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yayımladığı taziye mesajında, "İlimiz Kocasinan İlçesi Abdül Halim Bezircilioğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Naim Duran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadesinde bulundu.