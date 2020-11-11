A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimler geliyor! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Aldın Aldın sloganıyla yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan indirimli ürünler arasında züccaciye, teknoloji ve tekstil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Özellikle mutfak ihtiyaçlarını gidermek isteyenler için SEG SCM 7101 Çamaşır Makinesi 1.399 TL', Samsung Mikrodalga Fırın 579 TL'den satışa sunulacak. İndirimli günler yaklaşırken vatandaşlar kataloğa göz atmak istiyor. Peki A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

A101 12 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

A101 aktüel ürünler muhteşem indirimleriyle müşterilerini mağazalarda bekliyor. Haftanın indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyenler için A101 12 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri…