Ağaçlandırma kampanyası Hasankeyf’e ilaç gibi geldi

Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyası kjapsamında Hasankeyf'te ağaçlandırma yapıldı.

Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile birlikte yeni bir dönüşümün yaşandığı Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te şimdiye kadar yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en modern yerleşim yerlerinden biri inşa edilirken ağaçlandırma konusunda ise büyük eksiklik yaşanılıyordu.

"Geleceğe Nefes" ağaçlandırılma kampanyasının ikinci yılı ile birlikte Hasankeyf'te önemli bir eksiklik giderilmiş oldu. Batman Valisi Hulusi Şahin ve AK Parti Batman İl Başkanı Av. Akif Gür'ün katılımıyla Hasankeyf'te yapılan etkinlikte 6 bin ağaç toprakla buluştu. Batman genelinde ise 6 farklı nokta 14 bin ağacın dikimi yapıldı.

Ağaçlandırma etkinliğinde konuşan Vali Şahin, "Hasankeyf bir dönüşüm içerisinde ve bu dönüşümün ve değişimin eksik kaldığı tek nokta yeşil bir örtü. İşte biz milli ağaçlandırma gününde burada bir mesaj veriyoruz; şehrimize taşıdık yeni evler yeni binalar yaptık. Yeni bir şehir kurduk. Fakat ağaç birden olmuyor, yeşil hemen olmuyor. Onu da yapacağız, başladık çalışıyoruz. İş makinalar yaptığı, taş ocağının bozduğu örtünün altında ortaya çıkan kaya tabakasının içinde delikler oluşturuyorlar ve o deliklerin içine toprak dökecekler ve ağaç dikecekler. Yani aslında bir ağaçlandırma faaliyeti var orada ve en zor ağaçlandırma yani kayayı delerek ağaç dikiyorlar. Daha yeşil bir Batman, daha yeşil bir Hasankeyf için çalışıyor. Orman fakiri bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden çok çalışmamız lazım. Şehrimizin özelde de Hasankeyf'i tek eksiği olan yeşil bir örtüye şehirlerimizi ilçelerimizi kavuşturmamız lazım. Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde 11.11'de fidan toprakla buluşurken Batman'da da tam 6 noktada 14 bin ağaç bugün toprakla buluşacak" dedi.

"GEZİCİ ZİHNİYETE ÖNEMLİ BİR MESAJDIR"

Geçmişte birilerinin ağaç bahanesiyle şehirleri talan etmeye kalkıştığını hatırlatan AK Parti Batman İl Başkanı Gür, "Şimdi nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri en çok yeşile ve ağaçlara sahip çıkan tek parti konumundayız. Buna rağmen bazı odaklar bunu çirkin iftiralarla karalamaya çalışıyorlar. Aslında 11 Kasım gününde fidanın toprakla buluşturulmasının gezi olaylarında ağacı bahane ederek milli servetimize zarar veren bir avuç gezici zihniyete önemli bir mesajdır. Fidan dikme dinimizin vecibesi olan bir sorumluluktur. Kıyametin koptuğunu görseniz dahil elinizde bir fidan varsa onu ekin diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Çok şükür ülkemiz son yıllarda sürekli orman varlığını arttıran, ağaç diken, doğayı koruyan bir anlayışla hareket etmektedir. Bu sene de bu etkinlikle bunu taçlandırmış oluyoruz. İnşallah doğayı koruma ve yeşillendirme çalışmalarımız artarak devam edecektir" diye konuştu.