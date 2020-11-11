Ardahan Kalesi turizme kazandırılacak

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Valilikçe hazırlanan "Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon" projesi kapsamında yapımı devam eden Ardahan Kalesi Seyir Terası inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların gidişatı hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Öner, çalışmaların hızlı bitirilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Ardahan Kalesi ve karşı tarafındaki Aziziye Kışlası ile ortalarında geçen Kura Nehri'nin katkısıyla proje bölgede turizm açısından büyük önem arz ediyor.

Proje bitiğinde Gürcistan'a sadece 60 kilometre uzaklıktaki Ardahan'ın turizm açısından sayılı iller arasına girmesi bekleniyor.