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'da feci : Ölüler var

-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı üstündeki köprü üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır, traktör, hafif ticari araç ve otomobilden oluşan 4 araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 21:53 ABONE OL
Batman'da feci kaza: Ölüler var

Batman'da köprü üzerinde dört aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı üstündeki köprü üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz belirlenemeyen TIR, traktör, hafif ticari araç ve otomobilden oluşan 4 araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR ile otomobil köprüden düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bulundukları araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi ise ekipler tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı.

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Batman'da feci kaza: Ölüler var
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