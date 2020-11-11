Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA ile 2020 2021 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

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alımı ne zaman? ve PA ile 2020 2021 başvuru şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar alımı başvuruları için geri sayıma başladı. ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yapılan alımlar için duyurular yakından takip ediliyor. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 100 bin memur alımı yapılacağı biliniyor. En az lise ve dengi okullardan mezun olanların başvuruda bulunabileceği bekçi alımlarıyla ilgili başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor. Peki ne zaman? ve PA ile 2020 2021 nelerdir?

Giriş Tarihi: 11.11.2020 19:16 Son Güncelleme: 11.11.2020 19:16 ABONE OL
Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA 2020 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve tarafından gerçekleştirilen 2020 2021 alımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs salgını sürecinde memur alımlarına ara verilirken bekçi adayları başvuru şartlarını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu görevde hizmet etmek isteyen vatandaşlar belirli şartları göz önüne alarak başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Peki ne zaman? ve PA 2020 2021 , şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Kasım ayına girmemizle birlikte EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor. Haberimizde, ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA 2020 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2020 2021

alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Koronavirüs salgını sebebiye emniyet, sağlık personellerine ihtiyaç arttı. Bekçi alımlarına dair güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Bekçi alımlarını Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2020 şartları aşağıdaki gibidir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA 2020 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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Bekçi alımı ne zaman? EGM ve PA ile 2020 2021 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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