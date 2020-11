Bilim Kurulu üyesinden son dakika açıklaması! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitimde son durum ne?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin her bölgesinde vakaların arttığını, yeni vakaların yüzde 40-50'sini İstanbul'dakilerin kapsadığını söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Hızlıca bir artış meydana geliyor. Kışa girdik, kapalı ortamlarda bulunmak taşıyıcılığı ve artışı artıracaktır. Kapalı ortamlarda havalandırmaların iyi olmadığı ortamlarda insanlar daha fazla sayıda bir araya gelirler. Kurallara uyulmazsa restoranlar olabilir, tiyatrolar olabilir, sinemalar olabilir, kafeteryalar olabilir, kapalı alan her yerde Türkiye'de de vaka artışları daha da hızlanacaktır. Önümüzdeki günlerde istemediğimiz görüntüler tekrar ortaya çıkacaktır. Eğer önlemler alınmaz ise kurallara uyulmaz ise taşıma sisteminde, mağazalarda, restoranlarda, kafelerde, barlarda, spor salonlarda, yüzme alanlarında her yerde insanların bir arada olduğu yakın temas sağladığı her yerde, maskenin takılmadığı, hijyenin sağlanmadığı, mesafeye uyulmadığı dönemlerde artacaktır" diye konuştu.