Bilim Kurulu üyesinden son dakika açıklaması! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitimde son durum ne?

Son dönemde hem Türkiye'de hem de dünya genelinde corona virüs vaka sayısında ciddi bir artış söz konusu. Okulların da açılmasıyla birlikte yüz yüze eğitime geçildi. Okullarda corona virüs vaka sayısı hakkında son durum merak edilirken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Çocukların virüsü çok az bulaştırdığını ifade eden Tezer, okullardaki öğrencilerin maske takma kuralına uyduklarını da ifade etti. Son dakika bilgisine göre deneyimli bilim insanı, corona virüsün sürekli mutasyona uğradığını da açıkladı.

BİLİM KURULU ÜYESİ TEZER'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! OKULLARDA SON DURUM NE?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır" dedi.