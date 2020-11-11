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13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Cuma günlerinin efsane indirimlerini kaçırmak istemeyenler haftanın fırsatlarını merak ediyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaş için cazip kampanyalar sunan markette bu hafta cep telefonu, HP laptop, LED TV, bilgisayar malzemeleri, tekstil malzemeleri öne çıkıyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler için BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimleri…

Giriş Tarihi: 11.11.2020 17:48 ABONE OL
BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 13 Kasım Cuma günü için yayınlanan katalogda pek çok ürün dikkat çekiyor. Özellikle ev hanımlarının kaçırmak istemeyeceği Kumtel Konvektör Isıtıcı 139 TL, ARDEN 18 Parça Seramik Yemek Takımı 199 TL'den satışa sunuluyor. Her hafta çeşit çeşit ürünlerin tüketiciyle buluştuğu indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Özellikle mutfak aletlerinde ve teknolojik ürünlerdeki indirimlerin fazla olduğu bu haftanın indirimlerini kaçırmayın. Peki BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BÜYÜK İNDİRİMLERİYLE GELİYOR! 13 KASIM 2020

belli oldu. Haberimizde, 13 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilir, sizlere en yakın marketler zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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