BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 13 Kasım Cuma günü için yayınlanan katalogda pek çok ürün dikkat çekiyor. Özellikle ev hanımlarının kaçırmak istemeyeceği Kumtel Konvektör Isıtıcı 139 TL, ARDEN 18 Parça Seramik Yemek Takımı 199 TL'den satışa sunuluyor. Her hafta çeşit çeşit ürünlerin tüketiciyle buluştuğu indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Özellikle mutfak aletlerinde ve teknolojik ürünlerdeki indirimlerin fazla olduğu bu haftanın indirimlerini kaçırmayın. Peki BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM indirimli ürünler listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BÜYÜK İNDİRİMLERİYLE GELİYOR! 13 KASIM 2020

BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haberimizde, 13 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilir, sizlere en yakın marketler zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.