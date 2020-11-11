Bir avuç toprakla hasret gideriyorlar

Kurtuluş Savaşı sonrası Lozan Antlaşması'nın maddeleri arasında yer alan Türkiye ve Yunanistan arasındaki din eksenli nüfus mübadelesi maddesiyle, Türkiye'den 1 milyon 200 bin Hıristiyan Yunanistan'a, Yunanistan'dan ise 500 bin Müslüman Türk Türkiye'ye göç etti. Türkiye'den Yunanistan'a göçenler arasında Rum Hıristiyanların yanı sıra Hıristiyan oldukları için göç eden Karaman Türkleri de yer aldı. 1924'te Kayseri'nin o tarihteki adı "Çukur" olan Özvatan ilçesinden Larissa - Karditsa Bölgesi'ne gönderilen Rum ve Karaman Türkleri, buradaki köylerinin adını Kappodokiko koydu. Halen Türkçe konuşan köylüler, sosyal medyadan tanıştıkları Kayserili emekli tarih öğretmeni Elmas Dinçer ve kardeşi Defne Doğu'yu köylerine davet etti.Kayseri'nin Özvatan ilçesinden mübadelede göç eden Anastasios Panagiotidis'in daveti üzerine Yunanistan'ın Kappodikoko köyüne giden Defne Doğu ve Elmas Dinçer kardeşler, şöyle konuştu: "Onlara Türkiye'den götürdüğümüz hediyeleri verdiğimizde 'Keşke bize biraz Özvatan toprağı getirseydiniz' dediler. Orada hâlâ Türkçe konuşup kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar. 1924'te göç ederken yanlarında götürdükleri birçok eşyayı bugüne kadar korumuşlar. Yaptıkları müzede bu eşyaları sergiliyorlar. Müzede en çok dikkatimizi çeken Özvatan'dan 96 yıl önce getirdikleri bir avuç toprak oldu. O toprakla hasret giderdiklerini söylediler."