BURSA'DAN KORKUNÇ SON DAKİKA HABERİ: Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı, izleyenler dondu kaldı

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'DAN KORKUNÇ HABERİ: Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı, izleyenler dondu kaldı

Olay geçtiğimiz cumartesi günü, ’nın Yenişehir ilçesi kırsal Terziller Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası 40 yaşındaki Levent K., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında, karnına dayadığı af tüfeği ile kendini vurdu. Korkunç görüntüler anbean kaydedilirken, 40 yaşındaki Levent K., ağır yaralandı. İşte canlı yayındaki dehşet anları ve haberinin detayları;

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:31 Son Güncelleme: 11.11.2020 09:31 ABONE OL
Bursa’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu: Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı, izleyenler dondu kaldı

Haberi... Olay, cumartesi günü Yenişehir ilçesi kırsal Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Levent K., evde odanın kapısını kilitleyerek, sandalyenin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

BORCU YÜZÜNDEN İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Levent K., canlı yayında İ.A. isimli kişiyle borcu olduğunu ve bu yüzden intihar edeceğini söyledi. Evde bulunan kişiler, Levent K.'den odanın kapısını açmasını istedi.

Bursa’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu: Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı, izleyenler dondu kaldı

TÜFEĞİN TETİĞİNİ ÇEKTİ

Bu isteğe olumsuz yanıt veren Levent K., tüfeğin tetiğini çekti. Levent K. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu: Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı, izleyenler dondu kaldı

Ağır yaralanan Levent K., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu: Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı, izleyenler dondu kaldı

Jandarma ekiplerince hastanede ifadesi alınan Levent K., "Çok borcum vardı, icralık olmuştum. Bu yüzden bunalıma girdim. Ölürsem kurtulacağımı düşünmüştüm. Bu yüzden kendimi vurdum" dedi.

Bursa’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu: Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı, izleyenler dondu kaldı

(DHA)

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BURSA'DAN KORKUNÇ SON DAKİKA HABERİ: Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı, izleyenler dondu kaldı
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