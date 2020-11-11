Cezaevi şoförü sahte ilaç raporu çetesinin üyesi çıktı

Trabzon'da sahte raporlarla elde edilen yeşil reçeteli ilaçları yazdırarak cezaevine ve piyasaya satan çete çökertildi.

Olayla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucunda iki eczacı kalfasının sahte raporlar hazırlatarak elde ettikleri yeşil reçeteli ilaçları, cezaevine ve piyasaya sattığı tespit edildi.

Ekiplerin takibi doğrultusunda 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınların tamamında yeşil reçete ile satılan 1142 adet Lyrica hap, 342 gram bonzai, 25 adet ecxtasy hap, 55 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 500 Türk lirası ele geçirilirken 8 kişiden oluşan çete de yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin üyeleri arasında cezaevinin mahkûm aracının şoförü ve sevgilisi olması dikkat çekti.

Yakalanan 8 çete üyesi Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 8 çete üyesinden 6'sını tutuklayarak Beşikdüzü Kapalı Cezaevine gönderdi.