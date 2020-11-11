Deprem çocuklarda suçluluk psikolojisine yol açıyor

Şiddetli deprem sonrası zor günler geçiren İzmir için yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin, fiziksel etkileri kadar psikolojik etkilerinin de ağır olduğuna dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berrin Özyurt çocukların depremden yetişkinlere göre daha farklı algılandığını söyledi. Özyurt, "Çocuklar depremin kendisinin daha önce yaptığı bir 'kabahat' yüzünden olduğunu düşünüp suçluluk duygusu yaşayabilirler. Sebebi bulunamayan mide bulantıları, karın ağrıları, baş dönmeleri, uyku bozuklukları, neşesizlik, durgunluk 1-2 ay sonra bile çıkabilir" uyarısında bulundu. Deprem ile başa çıkmanın özellikle çocuklar için daha da zor olabileceğini belirten Özyurt şu önemli uyarılarda bulundu:Parmak emme, altını ıslatma, kabus görme, yalnız yatamama, büyüklerin yanından ayrılmama, tutunma isteği, sık sık sarılmak, sık görülen davranışlardır.Diğer tarafta okul başarısı etkilenebilir, öfke nöbetleri, içe kapanmalara sıkça rastlanır. Özyurt çocuklara depremin nasıl anlatılması gerektiğine ilişkin de "Depremin çocuğun yaptığı bir kabahat ile ilgili olmadığı ve bu durumun bir ceza olmadığı çocuğa çok iyi anlatılmalıdır. Kucaklamak, sarılmak, dokunmak gibi fiziksel temaslar da çocuğun duygusal olarak rahatlamasına yardımcı olur" dedi.