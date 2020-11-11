DSİ'den Kütahyalı çiftçilere müjde: Çamlıca Barajı hizmete giriyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yapımı süren Çamlıca Barajı'nın yakın zamanda hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yıldız, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çamlıca Barajının çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor. Yakında hizmete girecek olan baraj yaklaşık 14 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacak. Barajın temelden yüksekliği 51.83 metre olup 3,37 milyon metre küp su depolama kapasitesine sahiptir. Barajın deposunda toplanan su ile önemli bir katkı sağlayacaktır. Kütahya'ya hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Öte yandan Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve emeği geçen personele teşekkür ederek; "İlimizin tarımında verim artışı sağlayacak ve çiftçilerimizin ürünlerine büyük bir katkısı olacaktır. Kütahya'ya hizmetlerimiz devam edecek" şeklinde açıklamada bulundular.