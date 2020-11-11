Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri DSİ'den Kütahyalı çiftçilere müjde: Çamlıca Barajı hizmete giriyor

'den Kütahyalı çiftçilere müjde: hizmete giriyor

() Genel Müdürlüğünden ’ya önemli bir hizmeti daha sunmaya hazırlanıyor. DSİ’nin kurduğu ’nın hizmete girmesiyle bölgedeki 14 bin dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuşacak.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 11.11.2020 13:59 ABONE OL
DSİ'den Kütahyalı çiftçilere müjde: Çamlıca Barajı hizmete giriyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yapımı süren Çamlıca Barajı'nın yakın zamanda hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yıldız, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çamlıca Barajının çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor. Yakında hizmete girecek olan baraj yaklaşık 14 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacak. Barajın temelden yüksekliği 51.83 metre olup 3,37 milyon metre küp su depolama kapasitesine sahiptir. Barajın deposunda toplanan su ile önemli bir katkı sağlayacaktır. Kütahya'ya hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Öte yandan Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve emeği geçen personele teşekkür ederek; "İlimizin tarımında verim artışı sağlayacak ve çiftçilerimizin ürünlerine büyük bir katkısı olacaktır. Kütahya'ya hizmetlerimiz devam edecek" şeklinde açıklamada bulundular.

ARKADAŞINA GÖNDER
DSİ'den Kütahyalı çiftçilere müjde: Çamlıca Barajı hizmete giriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA