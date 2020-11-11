E-ticaret sitesi üzerinden dolandırdı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

E-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık hızla yayılmaya devam ediyor. Dolandırıcıların yeni meskeni haline gelen sanal ticarethanelerde ürün almak isteyen onlarca vatandaş dolandırıcıların kurbanı oluyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da meydana gelen olayda 36 yaşındaki A.A., e-ticaret sitesi üzerinden telefon satın almak istedi. Genç adam gördüğü bir ilanda fiyatını uygun bulduğu telefonun satıcısı ile irtibata geçti.

"PARAYI GÖNDERMEZSEN BAŞKASINA SATACAĞIM"



Telefonu ilana koyan 40 yaşındaki B.Y., ilan için başka birisiyle görüştüğünü, parayı göndermezse satacağını söyledi. Telefonu almak için ilan sahibinin hesabına 2 bin 100 lira gönderen genç adam tekrar satıcı ile irtibat kurarak parayı gönderdiğini söyledi.

"TELEFONU BAŞKASINA SATTIM, HESABIM BLOKELİ PARANI GÖNDEREMEM"



B.Y., parayı gönderen genç adama parayı geç gönderdiğini bu nedenle telefonu başka bir alıcaya sattığını söyledi. A.A., bunun üzerine parasının tekrar iade edilmesini istedi ancak B.Y., parayı gönderdiği hesabında bloke olduğunu bu nedenle gönderemeyeceğini ifade etti. Dolandırıldığını anlayan genç adam savcılığa başvurarak şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

SAVCILIK GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında hesapları inceleme altına alınan B.Y.'nin, A.A., tarafından gönderilen parayı çektiği hesaplarında bloke bulunmadığını tespit etti.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda B.Y., hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.