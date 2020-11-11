Elazığ'da 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Elazığ - Bingöl Yolu Polis Uygulama Noktasında durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği Lina'nın kamyona tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda, aracın kasa kısmının üst tarafına paketler halinde zulalanmış toplam 41 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü A.Y., sevk edildiği adli mercilerce "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.