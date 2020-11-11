Eşi ve kendisi yendi annesini kaybetti

Kayseri'nin Felahiye ilçesindeki Entegre Devlet Hastanesi'nde çalışırken koronavirüse yakalanan Dr. Kürşat Bolat, hastalığı eşi ve annesine de bulaştırdı. Doktor ve eşi koronavirüsü yenerken, annesi Zeliha Bolat (84) hayatını kaybetti. Kürşat Bolat, hastanede çalıştığı sırada muhtemelen hastalarından birisinden virüs kaptığını anlatarak, "Maalesef annem, hayatını kaybetti. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Virüs nedeniyle çok acı çektim. Bu acının üstüne bir de annemi kaybettim. Herkes sorumluluk bilinci ile davransın. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin" dedi.Gaziantep'te koronavirüs testi pozitif çıkan Leyla Gür (35), Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki evindeki karantinanın 5. gününde ölü bulundu. Gür'ün intihar edip etmediği araştırılıyor.Kütahya'nın Emet ilçesinde temasta bulundukları kişileri eksik bildirdikleri tespit edilen E.D., E.İ. ve H.Ö.'ye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenin testi pozitif çıktı. Okula 4 gün ara verildi./SABAH