Evinde fenalaştı, hastanede öldü

Evinde fenalaşan Gaziantep Üniversitesi Gazetecilik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Rojbin Avcıl, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Rojbin Avcıl (25) sabaha karşı Karataş mahallesindeki evinde fenalaşınca arkadaşları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Avcıl'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumunda gönderildi.

Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenilen genç kızın ölümünde kalp krizi veya sahte alkol üzerinde durulduğu öğrenildi.