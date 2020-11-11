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Evinde fenalaştı, hastanede öldü

Evinde fenalaşan Gazetecilik Bölümü yüksek lisans öğrencisi genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 11.11.2020 15:21 ABONE OL
Evinde fenalaştı, hastanede öldü

Evinde fenalaşan Gaziantep Üniversitesi Gazetecilik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Rojbin Avcıl, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Rojbin Avcıl (25) sabaha karşı Karataş mahallesindeki evinde fenalaşınca arkadaşları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Avcıl'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumunda gönderildi.

Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenilen genç kızın ölümünde kalp krizi veya sahte alkol üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Evinde fenalaştı, hastanede öldü
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