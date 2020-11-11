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Evinin önünde ip atlayan genç kızın feci ölümü

Ölüm onu evinin önünde ip atlarken yakaladı... 22 yaşındaki ip atlarken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 17:12 ABONE OL
Evinin önünde ip atlayan genç kızın feci ölümü

Olay, dün Samsun'un Terme ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sinem Gürgün, evinin önünde ip atlarken, aniden yere yığıldı. Genç kızın yerde yattığını gören babaannesi, aile fertlerine haber verdi. Olay yerine gelen baba Alibey Gürgün, kızını aracıyla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Gürgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ani ölümüyle arkadaşları ve ailesini yasa boğan Sinem Gürgün, bugün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Evinin önünde ip atlayan genç kızın feci ölümü
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