Gamze’nin babasından ‘intihar süsü’ iddiası

Isparta'da 13 Ekim'de evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun babası Mehmet Esgicioğlu, olay sonrası tutuklanan zanlının kızının üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirerek çamaşır makinesinde yıkamaya çalıştığını ve olaya intihar süsü vermeye çalıştığını ileri sürdü. Kızının Isparta'da öldürülmesi ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin tutuklanmasıyla ilgili Denizli'nin Kale ilçesindeki evinde gazetecilere açıklama yapan baba Esgicioğlu, soruşturmanın sürdüğünü, adalete güvendiğini söyledi. "Benim kızım gitti. Ciğerim yanıyor. Hukuk mücadelemizi, başkalarının canı yanmasın diye sürdüreceğiz" diyen Esgicioğlu, şöyle konuştu: "Kızım yok yere ölmüş. Bıçaklandıktan 45 dakika sonra sağlık ekiplerine haber vermişler. Kızım bıçaklandıktan sonra bir saat 'ne yapacağız' diye düşünmüşler. Kızım ölünce de 112'yi 'intihar etti' diye aramışlar. Evdeki kan izlerini kaybetmeye çalışmışlar. Kızımın kimseye zararı yoktu. Keşke yaralandıktan sonra haber verseler, belki yaşayacaktı. Göz göre göre ölüme terk etmişler kızımı." Anne Ümmühan Esgicioğlu ise ciğerinin yandığını ifade ederek, "Allah'ım bana dayanma gücü ver. Niye bıçakladın, niye öldürdün, insan sevdiğini bıçaklar mı?" diye konuştu. Talihsiz genç kız, Denizli'nin Kale ilçesinde toprağa verilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan H.B., tutuklanmıştı.