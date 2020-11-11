Gizli lokalde maskesiz yakalandılar! 47 bin lira ceza yediler!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bir derneğin lokalinden geçiş yapılan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira idari pata cezası kesildi. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Kartal İlçesi'ne bağlı Yakacık Çarşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin gece geç saatlere kadar açık olduğunun ve giriş çıkışların iş yerinin arka kısmından yapıldığının bilgisini alan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri söz konusu adrese baskın yaptı.

Giriş kapısı kapalı olan be arka caddeden giriş yapılan iş yerinin lokal bölümünde yapılan denetimlerde; lokalden gizli eğlence noktasına geçilen bir kapı bulunduğu tespit edildi. Adreste dernek üyesi olmayan kişiler ile masalarda eğlence yerine ait fişlerin bulunduğu saptandı. Adresin sahibi F.E.'nin de lokalde olduğu tespit edildi. Adreste oyun oynayan ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan toplamda 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 47 bin 250 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı. Derneğin lokali ile ilgili de idari işlem başlatıldı.