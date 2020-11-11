Göçerlerin zorlu yolculuğu

Iğdır'ın Aralık ilçesinden gelerek Kars'ın Sarıkamış ve Selim sınırlarında Allah-u Ekber Dağlarının eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalarda yaklaşık 3 ay konaklayan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte günler süren zorlu ve meşakkatli yolculuklarına başladılar. Belirli alanlarda çadır kurarak konaklayan göçerler, sürülerini dinlendirdikten sonra yeniden yollara koyuluyorlar. Yüzlerce koyunu kontrol etmek ve yönlendirmek için akla karayı seçen çobanlar eşyalarını yükledikleri eşekleriyle birlikte dağları, tepeleri aşmak zorunda kalıyorlar.

Yüksek kesimlerden inen koyun sürüsünün en zorlu geçişleri ise karayolları oluyor. Güzergahlarını menfezlere denk getiren çobanlar Benliahmet Köyü girişindeki menfezden geçerken bir süre konakladılar. Burada koyunları saydıktan sonra yeniden Iğdır'ın Aralık ilçesine doğru yola koyuldular.

Aralık ilçesinde kış aylarını geçirdikten sonra tekrar yüksek kesimlere gitmek için yollara çıkacaklarını söyleyen Macit Baran, 2 binin üzerindeki koyunu yönlendirmenin bir hayli zor olduğunu belirtti. Aç-susuz yolculuk yaptıklarını, dinlenmeye bile fazla vakit bulamadıklarını ifade eden Baran, geceleri kurtlarla karşılaştıklarını kaydederek zor anlar yaşadıklarını vurguladı.

BEDİR ALTUNOK/SABAH