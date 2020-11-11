Gri listedeki terörist Habur Sınır Kapısında teslim oldu

Mardin Valiliği, Terörden arananlar listesinin Gri kategorisinde yer alan PKK'lı bir teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; gri kategoriden aranan terörist, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların teslim olmaları yönünde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM şube Müdürlüğümüz ve iltisaklı birimler ile yapılan ortak ikna çalışmaları kapsamında;

10 Kasım 2020 tarihinde, 1'i gri kategoride yer alan iki örgüt mensubunun Şırnak ili Habur Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmış olup, şahıslar hakkındaki işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzde devam etmektedir.

İlimizde her türlü terör örgütü ile irtibatı- iltisakı olan şahıs- şahısların tespitine deşifre edilmesine yönelik ilgili birimlerimizle koordineli olarak gerekli çalışmalarımız ile diğer Asayiş, Huzur ve Güvenin sağlanması için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir."