Haliliyeli vatandaşlardan Belediye Başkanı Canpolat’a teşekkür

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka ve Paşabağı mahallelerinde yürüttükleri çalışmaları yerinde denetledi. Burada vatandaşlarla da görüşen Canpolat'ın vatandaşların takdirini topladığı görüldü.

Haliliye Belediyesinin Ak Parti'li başkanı Mehmet Canpolat göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor. Karşıyaka ve Paşabağı mahallelerini ziyaret eden Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Mahallelerde yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Belediye Başkanı Canpolat, konu ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Ziyarette Başkan Canpolat'a mahalle muhtarları ve birim amirleri eşlik etti.

Paşabağı Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, belediye olarak vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüklerini kaydederek şunları söyledi:

"Mahallelerimizi ziyaret edip çalışmaları yerinde görüyoruz. Paşabağı Mahallemizdeyiz. Parklarımızı yeni baştan revize ediyoruz. Yeni çim ekimleri, oyun gruplarının yenilenmesi, bankların yenilenmesi ve aydınlatmalarda dâhil birçok işlemi ekiplerimiz şuan gerçekleştiriyor. Diğer taraftan temizlik işlerimiz mahallelerde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Fen işlerimiz de mahalledeki yol ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor. Mahallemizin bizlere ilgileri gerçekten çok yoğun ben kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Burada konuşan Paşabağı Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan ise, "Mahallemize teşrif eden Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Belediyemizi ne zaman arasak gelip çalışma yapıyor. Arkadaşlar gerçekten canla başla çalışıyor. Bizler Başkan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Canpolat ve beraberindekiler incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.