Hastaneye götürmek için anlaştı: Hastanelik etti!

İstanbul'da bir vatandaş, annesini hastaneye götürüp getirmesi için 150 liraya anlaştığı halde 600 lira isteyen taksici ve ağabeyi tarafından darp edildi.

Sarıyer'de yaşanan olayda ticari taksi şoförü olduğunu bildiği Tarık Ş'yi arayarak 150 Türk lirası karşılığında annesini hastaneye götürüp getirmesi için anlaşmaya vardı.

Taksiyle hastaneye gidip dönen Mustafa D, taksiden inerken 100 Türk lirası verip kalan 50 lirayı bankadan çekerek vereceğini söyledi. Ancak taksici, Mustafa D'den 600 lira istedi. Sorun çıkacağını anlayan Mustafa D. annesini yakın bir yere bırakarak taksicinin yanına geldi. Taksici Tarık Ş, Mustafa D'yi ağabeyi Taylan Ş.'nin beklediği tepe üstü bir yere götürdü. Mustafa D'yi, "600 lirayı vermekten başka şansı olmadığını" söyleyerek ağabeyi ile birlikte darp eden Tarık Ş, bir de bıçak göstererek ölümle tehdit etti. Kardeşler, Mustafa D'den zorla 500 lira aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna çeşitli yaralar alan ve burnu kırılan Mustafa D, iki kardeşten şikâyetçi oldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüphelilerden Tarık Ş. ifadesinde Mustafa D. ve annesini bir hastaneye götürüp getirmek için 150 liraya anlaştıklarını kabul etti ancak hastaneye götürdükten sonra 150 lira istediğini söyledi. Mustafa D'nin beklemesi istemesi üzerine beklerken taksimetreyi açacağını söylediğini, bunu da Mustafa D'nin kabul ettiğini ileri sürdü. Taksimetrenin 460 lira civarında yazdığını vardıklarında bu nedenle 600 lira istediğini söyleyen Tarık Ş, Mustafa D'nin 100 lirayı attığını, gerisini sonra vereceğini söylediğini iddia etti. Taksiyi teslim edeceği için paranın tamamının istediğini ancak Mustafa D'nin parası olmadığını belirtmesi üzerine Mustafa D'yi, taksinin sahibi olan ağabeyi Taylan Ş ile konuşmaya götürdüğünü anlattı. Bu sırada Mustafa D'nin polis imdat hattını arayarak gasp edildiğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten Tarık Ş, Mustafa D'nin ağabeyine vurduğunu gördüğünü ve kavgayı ayırdığını söyledi.

Tarık Ş'nin ifadesindeki iddialara göre; Mustafa D, haksız olduğunu kabul etti ve yüzü kanlı olduğu için Tarık Ş'yi kendi annesinin yanına göndererek annesin kartını aldırdı ve kart ile çektiği 500 lirayı Tarık Ş'ye verdi. Tarık Ş ve Taylan Ş, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Savcılık soruşturması doğrultusunda şüphelilerin 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.