Hayko Cepkin'den turizm ve ekstrem sporlar atağı

Ünlü rockçı Hayko Cepkin, ortağı olduğu yeni firmanın tescil işlemleri için FTSO hizmet binasına geldi. Burada FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ile görüşen Cepkin, tandem yamaç paraşütü, yelken kanat ve serbest atlayış sporları sektöründe hizmet verecek firma aracılığıyla Türkiye'nin ünlü isimlerini Fethiye'de ağırlayacağını anlattı.

Cepkin, konaklama ve spor aktiviteleri hizmetlerini bir arada sunacaklarını belirtti. Bölgenin dünyanın en güzel coğrafyaları arasında yer aldığını vurgulayan Cepkin, kurdukları firma ile Fethiye'nin tanıtımına da katkı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

"BÖLGEMİZİN TANITIMINA KATKI VERECEK TÜM FAALİYETLERİN ARKASINDAYIZ"

Cepkin'in FTSO üyesi olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ise Babadağ başta olmak üzere Ölüdeniz'de yapılacak spor aktivitelerinin çeşitlendirilmesinin kendileri için de çok önemli olduğunu vurguladı. Ekstrem sporların Fethiye turizminin kalitesinin arttırılmasına önemli katkılar vereceğini anlatan Başkan Çıralı, ünlü isimlerin bu aktiviteler için Fethiye'ye gelmesinin de bölgenin tanıtımı için çok faydalı olacağını belirtti. Başkan Çıralı, Hayko Cepkin ve ortaklarına çalışmalarında başarılar diledi.

"BABADAĞ'DAN ÜÇLÜ ATLAYIŞ YAPTI"

Ziyaretin ardından Hayko Cepkin, Fethiyeli olan eşi Aslı Kula Cepkin ile birlikte 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistinden adrenalin dolu bir atlayış yaptı. Eşinin yolcu olarak uçtuğu tandem (ikili) yamaç paraşütüne bağlanarak üçlü atlayış yapan Cepkin, Ölüdeniz semalarında paraşütten ayrılarak serbest düşüşe geçti. Havada, sırtındaki paraşütü açan Cepkin, Belceğiz Plajı'na iniş yaparak adrenalin dolu uçuşunu sonlandırdı.